Арестован подозреваемый в попытке подкупить председателя ФГИУ

Новости Украины:Подозреваемому в попытке дать председателю ФГИУ взятку избрали меру пресечения.

Одному из подозреваемых в попытке дать председателю Фонда государственного имущества Украины(ФГИУ) взятку в 5 млн долларов суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 12,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12,5 млн грн. Кроме того, на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что этому лицу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

«Избрание меры пресечения еще двум подозреваемым по делу продолжается», - добавили в САП.

Как напомнили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, осенью 2019 года три человека предложили председателю Фонда госимущества 5 млн долл. неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод», 99,5% акций которого принадлежат государству, определенного лица и содействие в осуществлении хозяйственной деятельности с указанным предприятием.

Они были задержаны сразу после передачи первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долларов.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ и осуществляют его с ноября 2019 года.