В Одессе незаконно производили индикаторные пломбы для Укрпочты и МАУ

Новости Украины:В Одессе незаконно производили пломбы, которыми пользовались ПАО "Укрпочта" и авиакомпания "МАУ".

В Одессе предприятие незаконно производило индикаторные пломбы, которыми пользовались ПАО «Укрпочта» и авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что одно из предприятий Одессы, без соответствующей лицензии на использование патента, производило и реализовывало индикаторные пломбы. Последние применяются с целью защиты любых объектов от несанкционированного вмешательства.

«Эта фирма также принимала участие в осуществлении государственных закупок. Среди заказчиков такой продукции оказались, в частности, государственное предприятие «Укрпочта» и авиакомпания «МАУ», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в помещении предприятия, где обнаружили готовую продукцию, комплектующие, сырье и оборудование для их изготовления.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Киевского отдела полиции по ч. 3 ст. 177 (Нарушение прав на объекты промышленной собственности) Уголовного кодекса Украины.