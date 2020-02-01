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В Мукачево показали механизм старинных часов на ратуше (Видео)

В Мукачево показали механизм старинных часов на ратуше (Видео)
04:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На башне мукачевской ратуши измеряют время уникальные старинные часы.

На ратуше Мукачево, что на Закарпатье, измеряют время уникальные старинные часы.

Об этом сообщают в Мукачевском городском совете.

"Более 100 лет на башне мукачевской ратуши измеряют время уникальные старинные часы, привезенные из Будапешта", - говорится в сообщении.

В 1904 году часомер входил в пятерку лучших башенных часов в Европе. Уникальный механизм на башне ратуши установили 115 лет назад.

Несмотря на пережитый целый век, механизм до сих пор исправно работает и сообщает мукачевцам и гостям города точное время.

Также в городе с 2016 года поддерживают традицию торжественного перехода на летнее время, наблюдая за переводом стрелок на старинных часах.

Подробнее об уникальном часомере на мукачевской ратуши и его последнм хранителе Василии Дуфинце – в материале Укринформа.

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Часы, Ратуша, Мукачево.
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