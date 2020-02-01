Климкин: Сурков еще пригодится Путину

Новости Украины:Павел Климкин считает, что Владислав Сурков не исчерпал своих возможностей, в качестве куратора "украинского вопроса".

Помощник президента России Владислав Сурков, которого считают советником Кремля по "украинскому вопросу", и отставку которого, после многочисленных сообщений в СМИ, так и не подтвердили в Кремле, еще может пригодиться Владимиру Путину. Таким мнением поделился бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

По мнению Климкина, Сурков никуда не денется, он создает виртуальные реальности. Дмитрий Козак выступает в роли "менеджера" в этих реальностях. Причем как в политическом плане, так и в плане бизнеса.

Климкин также подчеркнул, что в независимости от того, кто будет советником, политику Кремля определяет Владимир Путин.

"Это сериал, который пишет Путин, он - продюсер этого. А режиссеры, актеры могут меняться. Но, слушайте, это сериал, который пишет Путин, продюсирует, если хотите. Вот он - продюсер этого. Это Путин. А вот там режиссеры, актеры обычно могут меняться", - сказал Климкин.

Напомним, экс-глава МИД Украины убежден, что расширение "русского мира" в Конституции РФ означает объявление Украине войны.