Полицейские остановили деятельность 7 подпольных игорных заведений

Новости Украины:За минувшие сутки полицейские прекратили деятельность 7 незаконных игорных заведений.

Полицейские за сутки прекратили деятельность 7еми подпольных игорных заведений.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

«За минувшие сутки полицейские прекратили деятельность одного покерного клуба в Кропивницком, трех интерактивных клубов в Киеве и по одному в Одессе, Днепре и в Киевской области.

По результатам отработки изъято 199 единиц игрового оборудования, 196 единиц компьютерной техники и 4 стола для игры в покер», - сказано в сообщении.

Стоимость изъятого имущества - более 1 млн грн.

Напоминаем, 19 декабря 2019 года Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

20 декабря Кабмин запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей, и полиция за несколько дней закрыла все игорные заведения. После этого правоохранители призвали граждан сообщать об игорных заведениях, которые открываются подпольно.

По состоянию на 10 января по фактам занятия игорным бизнесом было начато 437 уголовных производств, в рамках которых проведено почти 1,2 тыс. обысков и изъято 11,6 тыс. единиц оборудования и компьютерной техники.