В Одессе прошел выпуск офицеров ВМС ВСУ (Фото)

Новости Украины:В Одессе состоялся выпуск курсантов Института ВМС.

В Одессе сегодня состоялся выпуск офицеров ВМС ВСУ, связавших судьбу с отечественным флотом в год начала российской агрессии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВСУ, торжественная церемония выпуска курсантов Института Военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия» прошла на морском вокзале Одесского порта.

Около полусотни курсантов-выпускников получили первые офицерские погоны, кортики и дипломы по образовательно-квалификационному уровню «магистр».

«Это молодые лейтенанты - представители всех регионов Украины, среди которых 19 имеют опыт службы по контракту в воинских подразделениях ВСУ. Пятеро из них, до поступления в Институт в 2014 году, выполняли боевые задачи в зоне проведения АТО, а двое - Сергей Савченко и Василий Мороз - имеют боевые государственные награды «За мужество» 3-й степени», - говорится в сообщении.

Вместе с выпускниками получили дипломы магистра бывшие военнопленные малых артиллерийских катеров «Бердянськ» и «Нікополь» - лейтенанты Богдан Головаш и Владислав Костышин. По возвращении из российского плена они завершили полный курс обучения, сдали государственные экзамены и защитили магистерские работы.

Командующий национальным флотом адмирал Игорь Воронченко поздравил молодых лейтенантов с получением первичного офицерского звания. Он поблагодарил родителей, руководство и научно-педагогический персонал военного вуза за работу по формированию настоящей элиты и профессионального офицерского состава ВМС.

Особенностью торжественных мероприятий стало начало новой традиции в Военно-морских силах Украины - молодым офицерам полученные лейтенантские погоны надевали их родители и близкие.

«Это первый выпуск курсантов: пять лет назад, когда в Украине уже продолжалось боевое противостояние российским оккупантам, эти ребята сделали мужественный и сознательный выбор - защищать свою Родину», - отметили в пресс-центре.

В торжественной церемонии приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в Украине Массимо Проэтти, представители командования ВМС ВСУ, руководящий состав Института ВМС, командиры кораблей, воинских частей, представители органов власти, общественных организаций, духовенства, волонтеры, жители города, близкие и родные выпускников.