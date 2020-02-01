Взятка за должность директора ОПЗ: ВАКС избрал меру пресечения троим подозреваемым

Новости Украины:Двум лицам избран домашний арест, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога.

Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда избрали меры пресечения трем лицам, подозреваемым в даче неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает прессслужба ВАКС в Facebook.

"Двум лицам избран круглосуточный домашний арест с возложением обязанностей, третье лицо взято под стражу с альтернативой внесения залога в размере 12612000 гривень", - говорится в сообщении.

По версии следствия, они предлагали 5 млн долларов председателю ФГИУ за назначение определенного человека на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод», 99,5% акций которого принадлежат государству.

Указанных лиц сотрудники правоохранительных органов задержали сразу после предоставления первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов США. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, детективы НАБУ 29 января задержали трех человек во время передачи взятки председателю Фонда госимущества в обмен на назначение на должность директора ОПЗ "заранее определенного лица".

Как установило следствие, подозреваемые предложили председателю ФГИУ 5 млн долларов и планировали давать неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долларов были задержаны.