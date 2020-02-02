Во Львове женщина напала на полицейскую

Новости Украины:Во Львове женщина набросилась на полицейскую, приехавшую на вызов.

Львовянка нанесла телесные повреждения полицейской, теперь злоумышленницу привлекут к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"Сегодня, 1 февраля, около 5:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение от 63-летней жительницы Железнодорожного района Львова о том, что ее 32-летняя дочь вместе со своим мужем распивают спиртное и совершают в отношении нее насилие", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли мобильная группа реагирования на факты совершения домашнего насилия и экипаж патрульных полицейских.

"Правоохранители пресекли правонарушение, однако дочь заявительницы вела себя неадекватно, не выполняла законные требования полицейских и нанесла офицеру полиции - сотруднице мобильной группы реагирования, телесные повреждения", - указали в полиции.

По факту следователи Железнодорожного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.