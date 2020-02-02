На Николаевщине два горсовета требуют отменить абонплату за доставку газа

Новости Украины:На Николаевщине два горсовета потребовали отменить абонплату за транспортировку газа.

На Николаевщине два городских совета потребовали от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и Кабмина отменить абонплату за транспортировку газа.

В частности, соответствующее обращение принято на сессии городского совета Баштанки, сообщает корреспондент Укринформа.

«Требуем от НКРЕКП и Кабинета министров Украины отменить абонплату за транспортировку газа. Наша громада считает это решение незаконным и грабительским. За свою газотранспортную систему мы заплатили сполна, она строилась за счет как коммунальных предприятий, так и за средства местных жителей. Теперь у нас требуют заплатить за свое же имущество еще раз. Люди возмущены», - отметил депутат горсовета Виталий Грицюк.

Баштанская ОТГ - одна из крупнейших громад области, она объединяет город Баштанка и 26 населенных пунктов.

Требовать аналогичного решения пришли к городскому совету и жители Первомайска, возмущенные полученными платежками.

В результате депутаты Первомайского городского совета приняли обращение к Президенту Зеленскому относительно отмены постановления НКРЭКУ от 24.12.2019 №3035 «Об установлении тарифа на услуги распределения природного газа для АО «Николаевгаз».

Как сообщалось, с 1 января за газ и его доставку украинцы должны платить отдельно. Сумма в платежке за распределение газа зависит от потребленных объемов. За основу будет браться объем использованного топлива за предыдущий период (на 2020 год это время с 1 октября 2018-го по 31 сентября 2019-го), который делится на 12 и умножается на тариф местных операторов.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, разделение платежек за газ необходимо, чтобы в перспективе потребители могли свободно менять поставщика топлива.