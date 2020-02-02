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В Виннице проверяют факт развращения несовершеннолетней девочки

В Виннице проверяют факт развращения несовершеннолетней девочки
02:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Виннице полиция проверяет факт развращения 13-летней девушки.

В Виннице правоохранители проверяют факт развращения 13-летней девушки, которая попала в больницу в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В субботу, 1 февраля, около 20:00 в полицию обратились родители девушки, сообщив о развратных действиях, совершенных в отношении нее со стороны неизвестных лиц. Девушка была доставлена в больницу с гостиницы Винницы в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что девушка праздновала в компании друзей День рождения.

По заключению врачей и судебно-медицинского эксперта, изнасилование несовершеннолетней не было. Сейчас полицейские проверяют информацию, изложенную в заявлении родителями о возможных развратных действиях в отношении несовершеннолетней, устанавливают всех лиц, с которыми отдыхала девушка.

Следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Винница, Полиция.
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