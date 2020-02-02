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На Луганщине в квартире боевика "ЛНР" изъяли арсенал боеприпасов

На Луганщине в квартире боевика "ЛНР" изъяли арсенал боеприпасов
03:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: lg.npu.gov.ua

Новости Украины:На Луганщине полиция изъяла в жилом доме арсенал оружия и боеприпасов.

На Луганщине правоохранители изъяли в жилом доме оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые принадлежали боевику так называемой "ЛНР".

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В ходе санкционированного обыска квартиры, в которой проживал боевик так называемой "ЛНР", оперативники управления уголовного розыска... изъяли спрятанный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители обнаружили: пистолет StarModeloB калибра 9 мм, корпус гранаты РГД-5, запал УЗРГМ, восемь стволов к нарезному автоматическому оружию, около 50 патронов различного калибра, два штыка и огнетушитель, в котором находилось самодельное взрывное устройство.

Обыск проводился совместно с работниками следственного управления, сотрудниками Лисичанского отдела полиции и бойцами батальона полиции особого назначения, под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Владелец изъятого в декабре 2019 года был осужден по ст. 260 УК (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). 29 декабря его передали оккупационным войскам во время обмена пленными.

Первоочередные процессуальные действия продолжаются, отмечают в полиции.

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Полиция, Боевик, ЛНР, Луганшина.
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