На Донбассе погиб украинский военный

Новости Украины:Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета, в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов, неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 8 мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета.

Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Орехово - с 120-мм минометов - 38 мин, трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, вблизи н.п. Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 14 мин, а также совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.