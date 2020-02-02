На Донбассе погиб украинский военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, а также из крупнокалиберного пулемета, в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов, неподалеку Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 8 мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела и крупнокалиберного пулемета.
Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Орехово - с 120-мм минометов - 38 мин, трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, вблизи н.п. Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 14 мин, а также совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.
"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.