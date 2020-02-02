Поток увеличился: в Госпогранслужбе отчитались о ситуации на донбасских КПВВ

Новости Украины:На КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряло 260 автомобилей.

В очередях в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сегодня утром застряло 260 автомобилей.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/0; "Марьинка" - 50/20; "Новотроицкое" -30/100, "Гнутово" - 0/0", - сообщили пограничники.

Также отмечается, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был несколько меньше. В общем через КПВВ последовало 34,1 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств.