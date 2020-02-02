Пожар на Закарпатье: в Нацполиции озвучили предварительную версию

Новости Украины:Названа преждевременную причина пожара в церкви в Закарпатской области.

По предварительным данным, одной из причин возгорания Свято-Васильевского храма в Закарпатской области стала неисправность электропроводки.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

"Как установили правоохранители, церковь была выполнена из деревянного сруба. Огнем строение уничтожено почти полностью. По предварительным данным, одной из причин возгорания в храме стала неисправность электропроводки", - говорится в сообщении.

Также следователи Иршавского отделения полиции выясняют причины возгорания Свято-Васильевского храма в райцентре.

"Пострадавших в результате пожара нет", - отмечают в сообщении.