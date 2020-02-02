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Министр юстиции без предупреждения посетил колонию на Житомирщине

Министр юстиции без предупреждения посетил колонию на Житомирщине
23:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Министр юстиции Украины Денис Малюська приехал в колонию №70 в Бердичеве.

Министр юстиции Украины Денис Малюська посетил без предупреждения колонию №70 и исправительный центр №108 в Бердичеве (Житомирская область).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Главной проблемой этих учреждений министр назвал качество питания заключенных.

«Ключевая проблема - питание. На еду государственный бюджет тратит миллионы гривен, а ее качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И многие ее совсем не употребляют, и питается своим. Условия пребывания «пожизненных» удовлетворительные, они имеют возможность работать и неплохо вяжут», - написал Малюська.

Он убежден, что в отличие от СИЗО, колонии и исправительные центры могут зарабатывать деньги от хозяйственной деятельности, а потому их состояние и уровень содержания заключенных существенно лучше.

«В подсобном хозяйстве колонии: куры, перепела и даже нутрии. Есть доступ к интернету, хотя только на одном компьютере (историю просмотров в браузере проверил - к соцсетям или порнофильмам доступа не было)», - отметил министр.

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Колония, Минюст, Денис Малюська.
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