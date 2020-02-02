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На Одесщине детсады закроют на карантин

На Одесщине детсады закроют на карантин
23:34 Вс, 2 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В связи с высоким уровнем заболевания гриппом и ОРВИ в Измаиле введен карантин в детсадах.

В Измаиле Одесской области после школ c 3 февраля введен карантин и в детских садах из-за высокого уровня заболевания гриппом и ОРВИ.

Об этом в социальных сетях сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

По его словам, в связи с ростом уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом принято решение о приостановлении деятельности детсадов до 12 февраля.

«Планируется, что общеобразовательные школы и лицеи возобновят свою работу с 6 февраля», - отметил Абрамченко.

Напоминаем, в городе Измаиле Одесской области (втором по величине города в регионе после Одессы) с 30 января из-за высокого уровня заболевания закрыты на карантин школы.

В Одессе также из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с 28 января в общеобразовательных школах города на две недели введен карантин.

Закрыты школы и в десяти районах Одесской области. В частности, в Арцизском районе, Беляевском, Белгород-Днестровском, Измаильском, Килийском, Лиманском, Николаевском, Саратском, Тарутинском и Ширяевском районах.

Кроме того, частично прекратили обучение учебные заведения Балтской, Староказацкой, Визирской ОТГ и города Южный.

Закрыты на карантин Ришельевский лицей, Одесские специальные школы №7 и 88, санаторные - №№3 и 6, не обучаются ученики 10 классов Одесской специальной школы № 87.

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Одесская область, Грипп, ОРВИ, Андрей Абрамченко.
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