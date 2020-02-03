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В Украине массово закрывают школы на карантин: где приостановлено обучение

В Украине массово закрывают школы на карантин: где приостановлено обучение
09:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине из-за вспышки гриппа и ОРВИ школы массово закрывают на карантин.

Из-за вспышки заболеваний гриппом в 2020 карантин в школах ввели в восьми областях Украины.

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ на вынужденные каникулы ушли школьники Мариуполя. Ранее закрылись школы в Одесской и Житомирской области, до 9-го февраля закрыли все школы в Черкасской. Карантин объявили и в некоторых районах Донецкой, Волынской, Луганской, Сумской и Винницкой областей.

В городском совете Одессы отметили, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей. Так, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, из которых 74% дети до 17 лет.

В Донецкой ОГА отметили, что уровень заболеваемости в области на 5% ниже всеукраинского.

В Житомире карантин должен закончиться 5 февраля.

В Днепропетровской области более 69 тыс. школьников отправили на карантин. Всего по области на вынужденных каникулах 676 отдельных классов и 123 школы.

В Ужгороде все школы закрыли с 31 января на две недели на карантин.

Также на карантин закрыты:

  • На Закарпатье в пяти районах школы и детсадики закрыли на две недели – с 3 по 14 февраля.
  • В Харьковской области в школах Змиевского района объявили карантин с 3 до 9 февраля.
  • все школы и лицеи Измаила Одесской области закрылись до 5 февраля;
  • с 30 января все школы Мариуполя закрыты на карантин (Донецкая область);
  • 15 школ в Сумах и Лебедине, а также четырех районах Сумской области.
  • 13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая область);
  • 7 школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская область);
  • 266 школ Ровенской области;
  • 51 класс 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья;
  • 1 школа в Святошинском районе Киева и 13 классов в восьми школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском районах.
  • 4 школы в Кропивницком частично закрыли на карантин (отдельные классы).

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.

В Запорожской области зафиксирована вторая с начала года смерть от гриппа

Как облегчить течение болезни:

  • Оставайтесь дома – спите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.
  • При температуре 38,5 и выше – примите жаропонижающие препараты, содержащие действующее вещество парацетамол или ибупрофен.
  • Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.
  • Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.
  • Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.
  • Не тратьте деньги зря на ненужные препараты, которые не имеют эффективности. Простуда проходит сама в течение 3-7 дней, если создать благоприятные условия для организма.

Напомним, Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящее время находятся не на территории Украины или не могут сюда прибыть в связи с вспышкой эпидемии коронавируса.

Украина повысила уровень готовности системы реагирования в связи с решением ВОЗ объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.

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Все по теме:

Обучение, МОН, Школы, Грипп, Карантин, ОРВИ.
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