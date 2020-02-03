В Украине массово закрывают школы на карантин: где приостановлено обучение

Из-за вспышки заболеваний гриппом в 2020 карантин в школах ввели в восьми областях Украины.
Из-за вспышки гриппа и ОРВИ на вынужденные каникулы ушли школьники Мариуполя. Ранее закрылись школы в Одесской и Житомирской области, до 9-го февраля закрыли все школы в Черкасской. Карантин объявили и в некоторых районах Донецкой, Волынской, Луганской, Сумской и Винницкой областей.
В городском совете Одессы отметили, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей. Так, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, из которых 74% дети до 17 лет.
В Донецкой ОГА отметили, что уровень заболеваемости в области на 5% ниже всеукраинского.
В Житомире карантин должен закончиться 5 февраля.
В Днепропетровской области более 69 тыс. школьников отправили на карантин. Всего по области на вынужденных каникулах 676 отдельных классов и 123 школы.
В Ужгороде все школы закрыли с 31 января на две недели на карантин.
Также на карантин закрыты:
Ранее сообщалось, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.
Как облегчить течение болезни:
Напомним, Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящее время находятся не на территории Украины или не могут сюда прибыть в связи с вспышкой эпидемии коронавируса.
Украина повысила уровень готовности системы реагирования в связи с решением ВОЗ объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.