В Украине массово закрывают школы на карантин: где приостановлено обучение

Новости Украины:В Украине из-за вспышки гриппа и ОРВИ школы массово закрывают на карантин.

Из-за вспышки заболеваний гриппом в 2020 карантин в школах ввели в восьми областях Украины.

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ на вынужденные каникулы ушли школьники Мариуполя. Ранее закрылись школы в Одесской и Житомирской области, до 9-го февраля закрыли все школы в Черкасской. Карантин объявили и в некоторых районах Донецкой, Волынской, Луганской, Сумской и Винницкой областей.

В городском совете Одессы отметили, что за прошедшую неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе увеличился на 28,8% по сравнению с предыдущей неделей. Так, за неделю ОРВИ и гриппом заболели 5618 одесситов, из которых 74% дети до 17 лет.

В Донецкой ОГА отметили, что уровень заболеваемости в области на 5% ниже всеукраинского.

В Житомире карантин должен закончиться 5 февраля.

В Днепропетровской области более 69 тыс. школьников отправили на карантин. Всего по области на вынужденных каникулах 676 отдельных классов и 123 школы.

В Ужгороде все школы закрыли с 31 января на две недели на карантин.

Также на карантин закрыты:

На Закарпатье в пяти районах школы и детсадики закрыли на две недели – с 3 по 14 февраля.

В Харьковской области в школах Змиевского района объявили карантин с 3 до 9 февраля.

все школы и лицеи Измаила Одесской области закрылись до 5 февраля;

с 30 января все школы Мариуполя закрыты на карантин (Донецкая область);

15 школ в Сумах и Лебедине, а также четырех районах Сумской области.

13 школ в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая область);

7 школ Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская область);

266 школ Ровенской области;

51 класс 27 школ Запорожской области, из которых 23 школы Запорожья;

1 школа в Святошинском районе Киева и 13 классов в восьми школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском и Печерском районах.

4 школы в Кропивницком частично закрыли на карантин (отдельные классы).

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец января, эпидемиологический порог в регионах Украины в среднем превышен на 1,4%. Более 60% заболевших - дети. От осложнений умерло 13 человек, среди них один ребенок.

Как облегчить течение болезни:

Оставайтесь дома – спите, лежите, отдыхайте и набирайтесь сил.

При температуре 38,5 и выше – примите жаропонижающие препараты, содержащие действующее вещество парацетамол или ибупрофен.

Пейте достаточно жидкости, в которую можно добавлять малину.

Питайтесь полезно. Рекомендуется пить куриный бульон, есть овощи и фрукты.

Проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это поможет легче переносить грипп и простуду.

Не тратьте деньги зря на ненужные препараты, которые не имеют эффективности. Простуда проходит сама в течение 3-7 дней, если создать благоприятные условия для организма.

Напомним, Министерство образования и науки (МОН) Украины рекомендует учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые в настоящее время находятся не на территории Украины или не могут сюда прибыть в связи с вспышкой эпидемии коронавируса.

Украина повысила уровень готовности системы реагирования в связи с решением ВОЗ объявить распространение нового коронавируса чрезвычайной ситуацией.