Задавили: Во Львове легковушка наехала на пожилую женщину

Новости Украины:Во Львове легковой автомобиль наехал на пожилую женщину.

Во Львовской области легковой автомобиль наехал на женщину 1939 года рождения. В результате полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Дорожно - транспортное происшествие произошло 2 февраля, около 13:00, в селе Добрянычи Перемышлянского района.

Водитель автомобиля Renault Kengoo, житель села Добрянычи Перемышлянского района 2000 года рождения, осуществляя движение задним ходом совершил наезд на пешехода, жительницу села Добрянычи Перемышлянского района, 1939 года рождения.

В результате ДТП пешехода доставили в реанимационное отделение Перемышлянской ЦРБ с диагнозом: "Политравма, ЗЧМТ тяжелой степени, ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом шейки бедренной кости слева и справа, множественные ссадины лица". Около 16:30, 2 февраля, от полученных травм потерпевшая скончалась в Перемышлянской ЦРБ.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.