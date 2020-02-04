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На Донбассе двое военных получили ранения

На Донбассе двое военных получили ранения
07:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В результате 12 обстрелов на Донбассе получили ранения и боевые поражения двое украинских военнослужащих.

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения и боевые поражения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевые поражения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня обстреливая украинские позиции из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили восемь обстрелов украинских позиций, а именно: четыре раза неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 28 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с Опытным - из противотанкового ракетного комплекса было совершено 2 выстрела; дважды в районе Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета - 9 выстрелов, а также обстрел из стрелкового оружия; вблизи Песков - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

День в ООС: ранен украинский военнослужащий

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120-мм - 9 мин; неподалеку Орехово - из 120-мм миномета боевики выпустили 5 мин; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - отметили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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