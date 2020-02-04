В Ивано-Франковске скорый поезд насмерть сбил подростка

На Прикарпатье 14-летний подросток погиб попав под поезд. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины.
“3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске во пассажирский поезд сообщением „Харьков-Рахов“ попал человек. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили личность погибшего. “Это - 14-летний житель Ивано-Франковска”, - сообщили правоохранители.
По информации издания, в тот же вечер в патрульную полицию поступило сообщение от родителей об исчезновении 14-летнего сына. Впоследствии стало известно, что погибшим является именно этот подросток. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.