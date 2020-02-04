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Перевозил наркотики в машине: В Сумах задержали мужчину у которого при досмотре обнаружили каннабис

Перевозил наркотики в машине: В Сумах задержали мужчину у которого при досмотре обнаружили каннабис
16:37 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Сумах правоохранители задержали мужчину, после выявления наркотических веществ в его автомобиле путем осмотра.

Молодой человек попал в поле зрения правоохранителей во время отработки территории Кролевецкого района.

К отработке Кролевеччины, кроме личного состава местной полиции, также были задействованы работники соседних территориальных подразделений. Следовательно, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Глуховского отдела в одном из сел района остановили легковой ВАЗ-2110. Они попросили водителя предъявить документы и предложили открыть салон и багажник машины для соответствующего осмотра.

"Наши патрульные обнаружили в автомобиле стеклянную банку, в которой находилась сухая растительное вещество, похожее на каннабис. Общий вес "находки" составила около 20 граммов, - комментирует Сергей Буханистий, и.о. начальника Глуховского отдела полиции. - На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла сырье и опросила водителя. Сам 21-летний юноша заверил стражей порядка, что хранил каннабис исключительно для собственного употребления ".

 

Информацию по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины, и начали досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Украина, Сумы, Наркотики, Каннабис, Нацполиция.
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