Сходил в кафе: В Житомирской области задержали мужчину, который ограбил посетителя заведения

Новости Украины:В Житомирской области сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который ограбил посетителя кафе.

Полицейские установили личность мужчины, отобрал мобильный телефон и деньги у одного из посетителей кафе в Житомирском районе. Продолжается досудебное расследование.

В Житомирский районный отдел полиции обратился 62-летний житель с. Денишей сообщению об ограблении. Мужчина рассказал, что вчера вечером отдыхал в местном кафе. Именно тогда один из посетителей поконфликтовал с ним и забрал его мобильный телефон и 2200 гривен.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские выяснили, что причастным к ограблению может быть местный житель. На это указали очевидцы и свидетели происшествия. Поэтому 24-летнего мужчину разыскали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Сейчас идет расследование уголовного производства, начатого по ст. 186 (грабеж) УК Украины. Законодательством такое правонарушение наказывается штрафом от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет.