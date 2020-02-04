Утреннее столкновение: Во Львовской области следователи устанавливают причины ДТП

Новости Украины:Во Львовской области сегодня произошло ДТП, сотрудники Нацполиции устанавливают причины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 4 февраля, в 11.15 на автодороге Львов - Пустомыты - Меденичи в селе Малечковичи, Пустомытовского района.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "ВАЗ 2104" и "Фольксваген Джетта", который после этого съехал в кювет.

Водителя "ВАЗ", 64-летнего жителя Пустомытовского района, с телесными повреждениями доставили в больницу, диагноз уточняется. Водитель "Фольксвагена", 31-летний львовянин, не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.