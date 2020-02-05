Во Львове мужчина устроил стрельбу в торговом центре

Во вторник, 4 февраля, посетитель устроил стрельбу в торговом центре Forum Lviv. Об этом рассказала ZAXID.NET пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская.
У 23-летнего местного жителя изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. По словам очевидцев, мужчина совершил один выстрел.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич проинформировал, что мужчина устроил стрельбу, вероятно, из-за отношений с девушкой.
По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Как ранее сообщало агентство, 2 февраля в Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника.