Во Львове мужчина устроил стрельбу в торговом центре

Новости Украины:В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленника задержали силами Государственной службы охраны.

Во вторник, 4 февраля, посетитель устроил стрельбу в торговом центре Forum Lviv. Об этом рассказала ZAXID.NET пресс-секретарь львовской полиции Светлана Добровольская.

У 23-летнего местного жителя изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет. По словам очевидцев, мужчина совершил один выстрел.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич проинформировал, что мужчина устроил стрельбу, вероятно, из-за отношений с девушкой.

По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Как ранее сообщало агентство, 2 февраля в Киеве застрелили пластического хирурга Андрея Сотника.