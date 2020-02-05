Скачать
Среда, 05.02.2020
Министрам урезали зарплаты и премии
Министрам урезали зарплаты и премии
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
Когда Шевченко объявит заявку сборной Украины на Евро-2020
Когда Шевченко объявит заявку сборной Украины на Евро-2020
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля

Боевики продолжают применять запрещенное вооружение

Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели шесть обстрелов украинских позиций, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге.

Как сообщается, в районе Новотроицкого боевики дважды открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из такого же вооружения были обстреляны подразделения в районе Широкиного.

Позиции украинских войск в районе Марьинки были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Орехового велся огонь из миномета калибра 120 мм.

На Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня

Вблизи населенного пункта Счастье боевики применили противотанковую управляемую ракету.

Потерь со стороны Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
03 Министрам урезали зарплаты и премии
04 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
05 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Боевики продолжают применять запрещенное вооружение
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Харрисон Форд снимется в пятой части &quot;Индианы Джонса&quot;
Харрисон Форд снимется в пятой части "Индианы Джонса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь