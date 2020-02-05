Рейды: В Полтавской области соцслужбы проверили 18 "сложных" семей (Фото)

Новости Украины:В Полтавской области сотрудники социальных служб устроили рейд по семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Представителями рейдовой группы проверено 18 семей, проживающих в селах Тарандинцы, Енковцы, Карпиловка, Духово, Губское и Вилы.

В семьях, находящихся под социальным сопровождением, воспитываются 27 детей.

Такие меры полиция совместно со специалистами центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проводят с целью профилактики и предупреждения преступности среди несовершеннолетних и в отношении них.

Полицейскими с членами семей проведена профилактическая работа по недопущению фактов совершения домашнего насилия и соблюдения родителями своих обязанностей.

Кроме этого, сотрудником полиции было отмечено родителям и детям, о необходимости и обязательности посещения учебных заведений.