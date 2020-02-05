Водный браконьер: В Киевской области задержали рыбалку-нарушителя

Новости Украины:В Киевской области задержали мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы.

Вчера работники водной полиции Вышгородского района совместно с рыбоохранным патрулем обнаружили рыбалку-нарушителя.

Лодка мужчины остановили в акватории Киевского водохранилища вблизи с. Лебедевка.

Гражданин использовал запрещенное орудие лова - сети с лески. Его "добычей" стали карась, лещ, плотва, плоскирка тому подобное. Убытки от незаконной деятельности браконьера составляют более 800 гривен

В отношении нарушителя составили админпротокол по ст. 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира) Кодекса Украины об административных правонарушениях.