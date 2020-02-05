Жителей столицы предупредили о гололеде

Новости Украины:В Киеве в четверг на дорогах ожидается сильная гололедица.

В четверг, 6 февраля, на дорогах Киева гололедица (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.

"Призываем киевлян быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - добавили в Укргидрометцентре.