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Ситуация на дорогах Украины: где снегопад и гололед осложнили проезд

Ситуация на дорогах Украины: где снегопад и гололед осложнили проезд
07:47 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В каких областях ограничили движение крупногабаритного транспорта.

По состоянию на утро 6 февраля в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях снег, местами сильный, в Одесской области ограничено движение крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В результате сильных порывов ветра кое-где возникли снежные переметы в Киевский области.

Кроме того, из-за сложных погодных условий (сильного снега при порывах ветра 20-25м/с) было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области на М-15 Одесса-Рени, км 11+700-306+150. До восстановления нормальных условий проезда на дороге грузовые транспортные средства направляются на дорожные площадки, в том числе около объектов сервиса.

В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях на некоторых участках дорог, возникали осложнения движения тяжеловесного транспорта, которые оперативно ликвидировались силами дорожных служб, Нацполиции и ГСЧС.

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Сейчас проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечен, пробок в движении не зафиксировано.

Сообщается, что в течение минувших суток на почве, в областях где наблюдались осадки в виде снега, образовался снежный покров 4-6 см, а в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей местами до 20 см.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица. Одесская, Донецкая, Запорожская и Луганская области - дороги заснеженные.

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На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

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Погода, Укравтодор, Снег, Гололед, ГСЧС.
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