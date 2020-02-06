На Львовщине водитель наехал на пешеходов: погибла женщина, травмирован ребенок

Новости Украины:Во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля пострадали трое взрослых и семилетний ребенок, один человек погиб.

Один человек погиб и трое получили травмы в результате ДТП в Дрогобычском районе Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в области.

По данным полиции, ДТП произошло вечером 5 февраля в селе Лишня на автодороге Самбир-Дрогобыч. Водитель легкового автомобиля "Опель" съехал на обочину и наехал на 4 пешеходов.

"От полученных травм 57-летняя женщина погибла на месте аварии. Также телесные повреждения получили ее 58-летний муж, 33-летний сын и 7-летний внук", – указано в сообщении.

Полиция задержала водителя – 25-летнего жителя Самборского района.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в столице в результате ДТП погибла 20-летняя девушка, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В Житомирской области в результате наезда грузовика погиб мужчина, нацполиция начала расследование.