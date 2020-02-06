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В столице проходит фестиваль американского кино "Независимость"

В столице проходит фестиваль американского кино "Независимость"
22:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:

10-ый фестиваль американского кино "Независимость" начался в четверг в Киеве с показа фильма "Джуди".

"Во время интервью перед началом у меня спрашивали, зачем мы делаем фестиваль независимого кино. И я объяснила, что наши большие блокбастеры, где много сцен с машинами, большие сцены экшна - это хорошее кино. Но мне кажется, что независимое кино показывают американскую культуру в ее настоящей форме", - сказала временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин на открытии фестиваля в Киеве в четверг.

Она отметила, что организаторы составили очень интересную программу из фильмов, которые не только приятно смотреть, но которые также будут побуждать к размышлениям.

Фестиваль пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 6 по 12 февраля. В частности, будут показаны фильмы "Волны", "Прощание", "Джуди", "Хороший мальчик", "Восхождение", "Отличный день в нашем районе".

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Киев, Фестиваль, Независимость, Столица.
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