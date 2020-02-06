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Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина

Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dbr.gov.ua

Новости Украины:Задержанного на взятке чиновника секретариата Кабмина взяли под стражу.

Суд в Киеве взял под стражу начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины, которого задержали на взятке в 2,5 млн грн.

"Печерский районный суд города Киева по ходатайству следственных Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета Министров Украины в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 552 грн", - сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщалось, чиновник был задержан 4 февраля за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

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Суд, Кабмин, ГБР.
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