Кличко рассказал о проекте по реконструкции Дома учителя

Новости Украины:Виталий Кличко: Мы были вынуждены закрыть Дом учителя.

Столичные власти готовят проект по реконструкции Дома учителя.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы были вынуждены закрыть Дом учителя. Ему более 100 лет, ни разу реконструкции не было, там деревянное перекрытие. Дом находится в аварийном состоянии. Эксперты говорят, что обязательно там должна быть реконструкция. Сейчас разрабатывается проект. Как только будет проект, мы сможем сказать смету. Это будет непростая реконструкция и реставрация здания", - отметил Кличко.

По его словам, ориентировочная стоимость - около миллиарда гривень, однако точные цифры можно будет назвать, когда будет готов проект реконструкции.

Сооружение Киевского городского дома учителя является памятником архитектуры, истории, культуры, исторической среды национального значения, которое было построено в 1910-1911 годах.