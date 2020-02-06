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Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: адвокат не будет защищать обвиняемого

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: адвокат не будет защищать обвиняемого
23:56 Чт, 6 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Адвокат отказался защищать Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки.

В Одесской области адвокат отказался защищать Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве летом 2019 года 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко.

Об этом в социальных сетях сообщил председатель Ивановской ОТГ Виктор Лобач.

Он отметил, что сегодня состоялось первое заседание по делу об убийстве ребенка, оно прошло в закрытом режиме. «От отца погибшей девочки узнал, что заседание перенесли на 24 февраля. От подозреваемого отказался защитник, а новому нужно время на изучение материалов дела», - сообщил Лобач. 

Напоминаем, 11-летняя Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт. Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Тарасов. Преступление классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов был помещен в СИЗО без права на внесение залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. 22 ноября обвинительный акт направлен в суд.

0 декабря на заседании Раздельнянского суда Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а признательные показания дал под давлением правоохранителей.

27 января 2020 года Раздельнянский райсуд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

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Адвокат, Суд, Дарья Лукьяненко, Николай Тарасов.
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