Украина призывает к созданию новой рабочей группы ТКГ о границе с РФ

Новости Украины:Евгений Цымбалюк: Мы подчеркиваем важность создания новой рабочей группы ТКГ по восстановлению контроля над границей со стороны правительства Украины.

Украина отмечает важность создания новой рабочей группы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по восстановлению контроля украинским правительством над неконтролируемыми участками границы с Россией.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 6 февраля в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Более 400 километров границы сейчас контролируются Россией с одной стороны и ее вооруженными формированиями на Донбассе — с другой стороны. Передача контроля украинской стороне не может быть достигнута за ночь, она должна быть подготовлена заранее. В связи с этим мы в очередной раз подчеркиваем важность создания новой рабочей группы ТКГ по восстановлению контроля над границей со стороны правительства Украины", - заявил представитель Украины, обращаясь к новому Спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Глава украинской миссии при ОБСЕ подчеркнул, что "насилие на Донбассе прекратится только тогда, когда Украина восстановит контроль над границей с Россией и будет остановлено нелегальное поставки вооружения, личного состава и боеприпасов".

Как сообщалось, в коммюнике парижского саммита в нормандском формате речь шла о том, что стороны считают необходимым ввести "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной в рамках Н4 и Трехсторонней контактной группы.

Верховная Рада 12 декабря 2019 года 320 голосами приняла изменения в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно с которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.