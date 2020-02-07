Украина призывает к созданию новой рабочей группы ТКГ о границе с РФ

Украина отмечает важность создания новой рабочей группы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по восстановлению контроля украинским правительством над неконтролируемыми участками границы с Россией.
Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 6 февраля в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Более 400 километров границы сейчас контролируются Россией с одной стороны и ее вооруженными формированиями на Донбассе — с другой стороны. Передача контроля украинской стороне не может быть достигнута за ночь, она должна быть подготовлена заранее. В связи с этим мы в очередной раз подчеркиваем важность создания новой рабочей группы ТКГ по восстановлению контроля над границей со стороны правительства Украины", - заявил представитель Украины, обращаясь к новому Спецпредставителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.
Глава украинской миссии при ОБСЕ подчеркнул, что "насилие на Донбассе прекратится только тогда, когда Украина восстановит контроль над границей с Россией и будет остановлено нелегальное поставки вооружения, личного состава и боеприпасов".
Как сообщалось, в коммюнике парижского саммита в нормандском формате речь шла о том, что стороны считают необходимым ввести "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной в рамках Н4 и Трехсторонней контактной группы.
Верховная Рада 12 декабря 2019 года 320 голосами приняла изменения в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", согласно с которым срок его действия продлен до 31 декабря 2020 года.