На Прикарпатье полиция задержала группу сутенеров

Новости Украины:На Прикарпатье задержала группу людей, которые связанны с торговлей людьми.

На Прикарпатье полиция задержала группу лиц, которые занимались сутенерством, сообщили в пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области.

"6 февраля в ходе ранее начатого уголовного производства по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины, сотрудники Следственного управления областной полиции, отдела по борьбе, с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Ивано-Франковского отдела полиции с привлечением спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры области задержали группу лиц из четырех лиц, обеспечивающих занятие проституцией нескольких женщин на Прикарпатье", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг.

Правоохранители установили, что задержанные - жители Запорожской, Хмельницкой и Черкасской областей (23, 27 и 28-летние женщины и 38-летний мужчина). По информации полиции, задержанные в период с октября 2019 по февраль 2020 привлекли к занятию проституцией восемь женщин. Последние, жительницы восточных областей, оказывали интимные услуги за денежные средства.

Во время проведения обыска в салоне автомобиля организатора группы изъято черновые записи, "прейскурант цен", денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Согласно "прейскуранту" за час оказания интимных услуг "сутенеры" получали от 2 тыс. грн.

Сейчас по трем из задержанных в Ивано-Франковском городском суде слушается уголовное производство за совершение аналогичных преступлений.

Указанные лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и решается вопрос о сообщении подозрения по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.