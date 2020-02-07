Синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах

Новости Украины:В Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Из-за непогоды в Карпатах в пятницу, 7 февраля, сохраняется снежные лавины и существует угроза оползней снега на дороги.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

“По прогнозу Укргидрометцентра, 6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах, а 7 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей, сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Как ранее сообщало агентство, на Донетчине из-за ухудшения погодных условий временно запретили движение крупногабаритного транспорта на трассе Запорожье-Мариуполь.