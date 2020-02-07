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В Киеве на Южном мосту столкнулись три авто, есть постадавший

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В Киеве на Южном мосту столкнулись три авто, есть постадавший
12:38 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве на Южном мосту по направлению в сторону правого берега столкнулись Chevrolet, ВМW и Volkswagen, в результате чего пострадал один водитель.

6 февраля в Киеве на Южном мосту в сторону правого берега столкнулось три авто Chevrolet, ВМW и Volkswagen, один из водителей травмирован. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 18:30. Участники аварии отметили, что в ДТП косвенно учавствовала еще одна машина – Toyota. Ее водитель заметил в авто какие-то неисправности, сбросил скорость и начал медленно ехать на "аварийке".

За ним ехали ВМW и Chevrolet, которые также сбавили скорость. Однако водитель Volkswagen не заметил этого и на высокой скорости въехал в Chevrolet, который влетел в отбойник и зацепил ВМW.

Отмечается, что удар был очень сильным, так как багажник Chevrolet впечатался в задние сидения, повредились и боковые двери. Водителя оперативно госпитализировали, его состояние неизвестно.

Другие авто получили механические повреждения: у ВМW пострадала задняя часть, а у Volkswagen - передняя. На месте работали сотрудники полиции, медики и следственно-оперативная группа.

В 2019 году в ДТП погибли 3,4 тыс. украинцев

Напомним, в Запорожской области перевернулся микроавтобус, в результате чего госпитализированы пятеро пассажиров.

В Киеве в Дарницком районе двое мужчин на Subaru устроили погоню со стрельбой, в результате чего задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину.

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Киев, ДТП, Авария, Происшествие, Южный мост.
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