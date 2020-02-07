Загороднюк: На Донбассе появятся военные базы по стандартам НАТО

Новости Украины:В двух городах на Донбассе построят военные базы по стандартам НАТО.

Министерство обороны Украины планирует построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе и Северодонецке.

Об этом изданию Kyiv Post заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба министерства.

"Одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке", – сказал он.

Загороднюк также отметил, что в этом году закончат строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан.