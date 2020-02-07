Ситуация на фронте: боевики били возле Орехового

Новости Украины:Оккупанты накрыли мощным минометным огнем силы ООС возле Орехового.

Российско-оккупационные войска сегодня, 7 февраля, вели обстрел позиций украинских защитников из жилого сектора населенного пункта Березовское. Военные Объединенных сил, чтобы не подвергать опасности местное население, в ответ не стреляли.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Сегодня, 7 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и цинично обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применяя вооружение, запрещенное минского договоренностями. Так, по украинским защитникам вблизи Орехово российские оккупанты выпустили 5 снарядов из артиллерийских систем калибра 122 мм, 7 мин из минометов калибра 120 мм, а также 20 мин из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики вели огонь из жилого сектора оккупированного населенного пункта Березовское, прикрываясь мирным местным населением. В связи с этим украинские военные ответный огонь не открывали. Вследствие обстрела никто из украинских защитников не пострадал, отмечают в штабе.