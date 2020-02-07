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Ситуация на Донбассе: В ООС доложили о четырех обстрелах украинских позиций

Ситуация на Донбассе: В ООС доложили о четырех обстрелах украинских позиций
19:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Сегодня позиции украинских военных 4 раза были атакованы боевиками на Донбассе.

С начала суток боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины.

Об этом сообщает ООС. 

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

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Один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил по защитникам Новомихайловки, применив автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет. 

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, с миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов;
  • рядом с Крымским - с противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела.

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Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Украина, Жертвы, Боевики, Донбасс, Обстрелы, Фронт, ООС.
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