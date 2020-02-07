Ситуация на Донбассе: В ООС доложили о четырех обстрелах украинских позиций

С начала суток боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим тишины.
Об этом сообщает ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
Один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил по защитникам Новомихайловки, применив автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.