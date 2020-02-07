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На Херсонщине спасатели потушили пожар на АЗС (Фото)

На Херсонщине спасатели потушили пожар на АЗС (Фото)
22:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Херсонской области горели грузовик и емкость с газом на АЗС.

В Бериславском районе Херсонской области вблизи трассы спасатели ликвидируют пожар грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом на АЗС, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на странице в Фейсбуке.

"7 февраля в 18:16 в районе урочища Шилова Балка Бериславского района водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с модулем газовой АЗС, в результате чего возник пожар", - говорится в сообщении.

Так, возникло горение грузового автомобиля и поврежденной емкости с газом объемом 15 куб.м. Отмечается, что пожар был локализован в 20:05 на площади 50 кв.м.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 15 чел. личного состава и 4 ед. техники областной ГСЧС", - добавили в ведомстве.

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Херсонская область, Спасатели, ГСЧС.
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