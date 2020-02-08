В Мариуполе школы останутся на карантине до 12 февраля

Новости Украины:Школы Мариуполя будут закрыты на карантин до 12 февраля.

Средние учебные заведения Мариуполя останутся закрытыми на карантин до среды, 12 февраля, включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"С целью недопущения заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, в Мариуполе продлен карантин до 12 февраля включительно. На данный момент уровень заболевания респираторными заболеваниями учащихся составляет более 20%", - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что о возобновлении обучения будет сообщено дополнительно.

Учебный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования Мариуполя был прекращен с 30 января.