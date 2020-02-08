Полиция установила личность мужчины, который разбрызгал газ у здания Харьковской ОГА

Новости Украины:Полиция Харькова установила личность мужчины распылившего газ возле здания ОГА.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в январе на акции под стенами Харьковской ОГА разбрызгал слезоточивый газ, в результате чего к медикам обратились несколько граждан.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Киевского отдела полиции установили причастность 24-летнего харьковчанина к совершению этого преступления. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения”, - говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что производство было открыто по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напоминаем, 27 января возле Харьковской ОГА во время потасовки между представителями ОПЗЖ, которые требовали увеличить объем русскоязычного преподавания в школах, и активистами патриотических общественных организаций неизвестные распылили слезоточивый газ.

Пострадали несколько человек, в том числе двое журналистов. Впоследствии стало известно, что в офтальмологическую больницу с ожогами глаз доставили оператора СТБ и полицейского.