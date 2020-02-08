В Харькове горела мусорка: погибло двое человек

Новости Украины:В Харькове на месте пожара было найдено два тела, мужчина и женщина, оба бездомные.

Возле университетского общежития в Харькове в ночь на 8 февраля горел мусоросборник. В результате происшествия погибло двое человек. Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

К месту пожара направили спасателей 32-й и 1-й частей ГСЧС города Харькова.

По прибытию к месту вызова они установили, что в мусоросборнике горит мусор, а площадь пожара не превысила 5 кв.м. Ее уже локализовали в 23:23 и полностью ликвидировали в 23:32.

На месте пожара было найдено два тела, мужчина и женщина, оба бездомные. Сейчас личности их устанавливаются.

Напомним, на пожарах за неделю с 27 января по 2 февраля погибли 26 человек в Украине.