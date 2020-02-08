"Египетская сила": в запорожском аэропорту супруги подрались с пограничниками

Новости Украины:В аэропорту Запорожья пьяные супруги устроили разборки с пограничниками.

Семейная пара, прибывшая рейсом Шарм-Эль-Шейх - Запорожье, устроила драку с пограничниками.

Об этом пишет пресс-служба ГПСУ.

По словам пограничников, муж с женой, вероятно выпившие, решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы и устроили разборки с пограничниками.

"На замечания пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничник упала и ударилась о стойку выдачи багажа. Ее муж на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался оказать сопротивление", - говорится в сообщении.

В результате, пограничник попала в больницу и обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений. За злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей по отношению к пассажирам составлены административные протоколы по ст. 185−10 КУоАП.