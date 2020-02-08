Устроил поджог: В Житомирской области сотрудники Нацполиции задержали мужчину

Новости Украины:В Житомирской области мужчина устроил поджог, вследствие которого огонь полностью уничтожил жилой дом.

В Белой Кринице Радомышльского района утром 7 февраля произошел пожар, вследствие которого огонь полностью уничтожил жилой дом. Впоследствии было установлено, что пожар вызвал бывший сожитель хозяйки дома. Полицейские задержали мужчину и начали досудебное расследование.

Сообщение о пожаре поступило в Радомышльский отделения полиции 7 февраля около 10:30 от спасателей. Сохранить имущество не удалось - огонь полностью уничтожил дом. К счастью, дома никого не было, поэтому никто из людей не пострадал.

В ходе проверки обстоятельств происшествия полицейские выяснили, что причиной пожара мог быть умышленный поджог. По словам 30-летней владелицы дома, ее бывший сожитель после неоднократных конфликтов высказывал угрозы, в том числе и по уничтожению его имущества.

При таких обстоятельствах правоохранители начали мероприятия по установлению места нахождения мужа, 39-летнего жителя Одесской области. За несколько часов его задержали в столице. Мужчина свою причастность к произошедшему признал.

Сейчас идет дальнейшее установление обстоятельств деяния в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) КПК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За указанное правонарушение задержанному может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.