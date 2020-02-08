День в ООС: боевики стреляли из минометов и тяжелой артиллерии

Новости Украины:Боевики в субботу обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберной артиллерии.

В течение суток субботы, 8 февраля, боевики на Донбассе применяли тяжелую артиллерию и минометы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

"Противник обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм - 12 снарядов и из минометов калибра 120 мм - 16 мин. Сегодня, 8 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 февраля, министр иностранных дел Дании Еппе Кофод вместе с украинско-датской делегацией посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.