На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным

Новости Украины:В Житомирской области сотни людей пришли проститься с погибшим на Донбассе военнослужащим.

В городе Барановка Житомирской области сотни людей пришли проститься со старшим солдатом Александром Свинцицким, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в Барановской райгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, многолюдная церемония прощания с погибшим состоялась 7 февраля в Барановке.

Погиб солдат 3 февраля вблизи города Золотое Попаснянского района Луганской области от огнестрельного ранения головы.

Свинцицкий родился в 1983 году. В армию попал во время очередной волны мобилизации в 2015 году. После службы солдат неоднократно возвращался в зону проведения операции Объединенных сил на контрактной основе. Последний контракт мужчина выразил желание подписать летом 2019 года и уже в августе Барановский райвоенкомат направил его в воинскую часть.