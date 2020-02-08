Скачать
Суббота, 08.02.2020
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"

На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным

На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
22:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Житомирской области сотни людей пришли проститься с погибшим на Донбассе военнослужащим.

В городе Барановка Житомирской области сотни людей пришли проститься со старшим солдатом Александром Свинцицким, погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщили в Барановской райгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, многолюдная церемония прощания с погибшим состоялась 7 февраля в Барановке.

Погиб солдат 3 февраля вблизи города Золотое Попаснянского района Луганской области от огнестрельного ранения головы.

Свинцицкий родился в 1983 году. В армию попал во время очередной волны мобилизации в 2015 году. После службы солдат неоднократно возвращался в зону проведения операции Объединенных сил на контрактной основе. Последний контракт мужчина выразил желание подписать летом 2019 года и уже в августе Барановский райвоенкомат направил его в воинскую часть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Военный, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
05 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
На Житомирщине простились с погибшим на Донбассе военным
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь