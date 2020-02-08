На Донетчине женщина, которая готовила еду боевикам, сдалась правоохранителям

Новости Украины:На Донетчине женщина, работающая поваром у боевиков "ДНР", добровольно сдалась полиции.

Женщина, которая полгода готовила еду для участников так называемой "1-й Славянской мотострелковой бригады ДНР", спустя пять лет сдалась украинским правоохранителям, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

"В Угледарское отделения полиции поступило заявление от 25-летней жительницы Волновахского района о том, что в период с 2014 до 2015 года она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады "ДНР" в селе Николаевка Тельмановского района", - сказано в сообщении.

Как выяснили правоохранители, в сентябре 2014 года в с.Николаевка Тельмановского района заехали неизвестные вооруженные люди, которые представились военнослужащими "ДНР" и заселялись в заброшенные в селе дома и строили блокпосты.

"Один из главарей незаконного вооруженного формирования предложил женщине работать у них поваром, на что и согласилась. Она готовила пищу для боевиков, а через некоторое время еще и начала доставлять ее на вражеские блокпосты", - добавили в полиции.

Позже, в январе 2015 года, женщина начала работать на блокпосту, однако впоследствии она не выдержала условий и графика и решила покинуть службу в составе НЗФ "ДНР". Сейчас сотрудники полиции проверяют ее деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.